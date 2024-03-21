В Селидово на Донбассе ВС РФ двумя баллистическими ракетами ударили по зданию местной полиции. Там в момент атаки находились боевики штурмового батальона «Цунами».

Здание разрушено полностью, подразделение потеряло до 25 диверсантов убитыми и примерно 20 ранеными. Это лишь предварительная информация, потери могут возрасти.

Телеграм-канал «Донбасский партизан» также сообщает об уничтожении группы операторов БПЛА, которая действовала на линии Красногоровка-Георгиевка-Марьинка, создавая российским военным массу хлопот.

Командир подразделения «Цунами» Александр Гостищев был уничтожен в Одессе 15 марта. Тогда баллистические ракеты поразили два объекта батальона. В результате были ликвидированы высокопоставленные представители армии и полиции Украины, а также наемники в тренировочном центре.