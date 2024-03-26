Украинские специалисты еще не оценили масштаб разрушений на Днепровской ГЭС в Запорожье, однако и так понятно, что для ее восстановления потребуется несколько лет. Об этом сообщил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

Напомним, Днепрогэс была атакована несколькими ракетами, что привело к сильному пожару. Сейчас станция практически полностью выведена из эксплуатации.

Не менее плачевной является и ситуация на Харьковской ТЭС №5. Ее глава Александр Минкович заявил, что ряд механизмов, использованных в конструкции станции найти невозможно, поэтому их придется изготавливать на заказ. Процесс восстановления может занять долгие годы. Сейчас электроэнергия подается абонентам из других источников.

В Харькове была повреждена еще одна электростанция, что привело к полному обесточиванию города, отключению воды и отопления.