Обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко рассказал, зачем Киеву понадобились попытки нападения на Белгородскую и Курскую области России.

Он пояснил, что изначально командование ВСУ и ГУР планировало пиар-акцию, чтобы отвлечь внимание от Авдеевки, из которой украинским войскам пришлось позорно бежать. Помимо этого, «наскоки» приурочили к выборам президента России, чтобы «подпортить настроение».

«Но последние двое суток выясняется, что наряд сил, которые они привлекают, достаточно большой: известно, что они подтянули целую бригаду из резерва. К тому же они широко применяют армейскую авиацию. Значит, можно предположить, что это не просто медийная операция, а попытка открыть новое оперативное направление», – заявил Шлепченко.

Он отметил, что Киев понес крупные потери за те дни, в которые пытался совершать набеги на российские регионы. ВС РФ же никаких проблем с отражением атак не испытывают. Они заранее к ним подготовились, выстроили оборону, используя артиллерию и авиацию, поэтому пресекают попытки врага вторгнуться в РФ без перехода в экстренный режим.