ВСУ направляли в Авдеевку тех, «кого не жалко» – больных и пожилых мужчин, рассказал «Известиям» украинский военнопленный Владимир Чобан. Он отметил, что в ходе мобилизации хватают всех подряд, невзирая на возраст и состояние здоровья.

Рассказал пленный и о так называемой «подготовке» мобилизованных военнослужащих. Они стреляют несколько раз по мишеням из автоматов, после чего отправляются на передовую. Подобного обучения видимо вполне достаточно.

По словам пленного, в его подразделении наблюдались настроения в духе «никому и ничего уже не нужно». Украинские бойцы устали от боевых действий и не видят в них никакого смысла.

Напомним, после бегства ВСУ из Авдеевки около 1000 военнослужащих попали в плен или исчезли бесследно. Также цифры приводили американские СМИ.