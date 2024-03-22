Огромный столб дыма поднимается в небо на месте прилета в городе Южный Одесской области, рассказал телеграм-канал «Военная хроника». Напомним, мощный взрыв произошел практически сразу после объявления воздушной тревоги.

Украинская ПВО не справилась с перехватом ракеты. О пораженных целях пока ничего неизвестно. Местные паблики пишут об ударе по энергетической инфраструктуре, но рядом с Южным имеется и несколько крупных военных объектов.

Так, неподалеку от города располагаются вспомогательные отряды Криворожского центра радиоэлектронной разведки «Юг». Кроме того, на этом же направлении находится хорошо известная учебка «Чабанка».

Напомним, удары по Одессе наносились и в ночь на 22 марта. Они поразили все намеченные цели, что привело к критическим повреждениям энергетической инфраструктуры.