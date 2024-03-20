Российские военкоры сообщили 20 марта, что в украинские Черкассы прибыло много новых наемников ВСУ. Среди заграничных «специалистов» – боевики из Польши, ФРГ, Франции.

Тг-канал lpr1 пишет, что иностранных наемников ВСУ по традиции размещают на социальных объектах, в том числе в школах и детсадах. По информации репортеров тг-канала, наемники оккупируют первые этажи, при этом дети продолжают ходить в школу или детсад, а образовательный процесс перемещается на верхние этажи. Родители уже забили тревогу, не желая, чтобы их дети становились «живыми щитами» для боевиков.

Ранее фронтовой репортер Александр Сладков в авторском тг-канале напоминал, что иностранные наемники ВСУ регулярно «светятся» в боевых действиях. Их в зоне СВО «как собак нерезаных», писал военкор.

Сладкова удивляет позиция Парижа. Несколько месяцев назад при ударе по Харькову погибли десятки французских наемников, которые прибыли на Украину воевать за деньги. Однако это ничему Париж не научило. Он хочет отправить на убой солдат.