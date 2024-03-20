Громкие слова экс-начальника Генштаба ВС Польши Раймонда Анджейчака о миллионных потерях украинской армии призваны ускорить подготовку польского общества к милитаризации ее экономики. Об этом в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил военкор Влад Шлепченко.

«Надо понимать, что он занимается в данном случае пропагандой. То есть он готовит польское общество к милитаризации, к переходу экономики на военные рельсы», – заявил военный эксперт.

По его словам, словам польского генерала призваны подготовить общество в Польше к постепенному снижению уровня жизни из-за перехода экономики на военные рельсы. При этом слова польского генерала не имеют никакого отношения к реальности, происходящей в зоне проведения специальной военной операции.

Шлепченко отметил, что интенсивность боевых действий в украинском конфликте не настолько высокая, чтобы исчислять потери в миллионах.