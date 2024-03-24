Во Львове и Львовской области гремят взрывы. Местные жители сообщают о громких звуках, но более подробная информация пока не поступала.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о пусках ракет, которые разделились на три группы. Первая из них уже достигла Западной Украины, вторая летит на юг, а третья – на Киев и Киевскую область. Местных жителей предупреждают о необходимости прятаться в укрытиях.

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Помимо ракет, которые запустили стратегические бомбардировщики Ту-95МС, в нескольких регионах атаки осуществляются дронами-камикадзе «Герань».

Напомним, ВС РФ наносят удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. В Харькове на днях была обесточена вся сеть электроснабжения. Что привело к отключению света, воды и отопления. Также проблемы с электричеством возникли в Кировоградской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой областях.