Львовская область в ночь на 24 марта оказалась в ракетном аду. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что по региону было выпущено более двух десятков ракет. Причем большинство из них атаковали Стрый, в котором находятся стратегически важные военные объекты противника.

«Били по аэродрому и ПВО, которое стоит чуток за городом, охраняет важную перевалочную базу или некие «цеха» по производству «чего-то». Возле аэродрома был некий центр по подготовке. Последний месяц очень много кого-то привозили, увозили (возможно там центр обучения/полигон)», — пояснил аналитик.

Пока власти Украины рассказывают о том, что «все ракеты сбили, разрушений нет», по Львовской области курсируют «Скорые», которые увозят раненых с пораженных объектов. Местные жители говорят также о пожаре, который виден на многие десятки километров.

Стрый с начала СВО стал своеобразным хабом, куда поступает вооружение с Запада и затем распределяется по всей Украине. Кроме того, там находится авиабаза, которая стала одной из ключевых целей утренней атаки.