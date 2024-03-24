В ночь на 24 марта ВС РФ поразили сразу несколько важных объектов на Украине. Удар наносился комбинированный, дроны-камикадзе отвлекали вражескую ПВО, после чего ракеты атаковали намеченные цели.

О мощных взрывах заявили в Киевской и Львовской областях. В последней приоритетной целью ВС РФ был Стрый, где находился аэродром, подготовленный для приема истребителей F-16, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Он пояснил, что в Стрые находится крупная авиабаза, для уничтожения которой потребовалось бы гораздо больше ракет. Но уничтожение технических участков, складов с горючим и боеприпасами, других объектов аэродромной инфраструктуры вполне может создать проблемы с приемом F-16. Поэтому западные страны могут перенести сроки их поставок.

По заявлению мэра Львова, по области прилетело около 20 ракет. Также над регионом кружили дроны-камикадзе. Это один из самых мощных комбинированных ударов по Западной Украине.