Украинский военный с позывным «Гестапо» ликвидирован в зоне проведения спецоперации, рассказал «Ленте.ру» военный корреспондент Руслан Татаринов.

Он не раскрыл никаких подробностей, но отметил, что имя боевика – Максим Субботин. Он родился в Запорожской области и входил в одну из неонацистских группировок на Украине.

Ранее стало известно об уничтожении польских наемников в Харьковской области. Российские снайперы на протяжении трех дней выслеживали поляков, наблюдали за всеми их передвижениями, а затем ликвидировали 12 «солдат удачи» буквально за минуту.

При этом выяснилось, что одним из наемников оказался майор Вооруженных сил Польши в отставке. Не исключено, что он ушел из армии фиктивно, чтобы отправиться на Украину.