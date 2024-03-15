Российский военный корреспондент Руслан Татаринов опубликовал в своем Телеграм-канале информацию о ликвидации российскими силами капитана ВКС Украины Ярослава Кавы в зоне проведения специальной военной операции.

По словам Татаринова, Кава мог входить в число одного из уничтоженных летных экипажей ВСУ. ВС РФ разгромили украинские воздушные судна во время их остановки в поле для совершения дозаправки.

Стоит отметить, что российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии боевого соприкосновения, уничтожая живую силу и технику противника. ВС России регулярно ликвидируют украинские самолеты и вертолеты, не пропуская их в воздушное пространство.

П имеющимся данным, 14 марта российские силы при помощи барражирующих боеприпасов «Герань» разгромили украинский военный аэродром, расположенный в Винницкой области. Отмечается, что именно на нем иностранными офицерами производилась подготовка украинских летчиков к полетам на западных истребителях.