Очередной стратегически важный для ВСУ объект поражен в Винницкой области. Дроны-камикадзе «Герань» в ночь на 15 марта уничтожили аэродром «Винница», где осуществлялась подготовка украинских летчиков, передает «Российская газета».

На аэродроме также находилась ремонтная база Воздушных сил Украины. Обучались на объекте не только пилоты, но и расчеты сил противовоздушной обороны, обслуживающий персонал для самолетов.

Уничтожение именно таких объектов, а также цехов и целых предприятий, в которых осуществляется сборка надводных и летательных беспилотных аппаратов, является сейчас приоритетом для российских войск. Киев окончательно сделал ставку на дроны, о чем ранее заявил главком ВСУ Александр Сырский.