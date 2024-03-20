В центральной части Курска произошло падение обломков сбитой системой противовоздушной обороны вражеской ракеты С-200. Также обломки от ракеты упали и в других районах города. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждено нескольких крыш. В светлое время суток будет проведено обследование», – сообщил губернатор Курской области.

Старовойт также предупредил, что если в регионе будет объявлена ракетная опасность, которая продлиться до 8 часов утра, то учебные заведения и детские сады в Курске работать не будут. Кроме того, губернатор отметил о соблюдении мер безопасности, если вдруг обнаружили обломки от ракеты. Приближаться к ним не стоит, а следует позвонить по телефону 112.

Глава региона сообщил, что аварийными бригадами уже проводятся работы по восстановлению поврежденных электросетей. Ожидается, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.