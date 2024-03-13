Замужняя учительница одной из школ в штате Теннесси, США, была арестована полицией. Правоохранители считают, что женщина совратила 12-летнего ученика. Сама она заявила, что беременна от школьника.

Телеканал Fox News отметил, что пока информация о беременности учительницы именно от подростка не подтверждена. Но зато известно, что полицейские подозревают 38-летнюю женщину в домогательствах к другим школьникам.

Всего полиции, по словам журналистам, известно о 21 таком эпизоде. Но подробности пока не раскрываются в интересах следствия.

Напомним, ранее в Первоуральске 11-летняя школьница пригласила домой двух восьмиклассников и в качестве подарка ко Дню защитника Отечества занялась с ними групповым сексом.