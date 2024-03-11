В Первоуральске 11-летня школьница не придумала ничего лучше, кроме как поздравить двоих восьмиклассников с Днем защитника Отечества групповым сексом. Telegram-канал Mash рассказал, что она сама пригласила их к себе домой и сама предложила интим.

Восьмиклассники отказываться не стали. Мало того, они засняли процесс на видео и показали кадры своим одноклассникам, передает портал Ura.ru.

Тревогу забила мама девочки, которая нашла ролики у нее в телефоне. Она обратилась в полицию, сотрудники которой провели с восьмиклассниками профилактическую беседу.

Пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что подобные истории должны разбираться в Следственном комитете. При этом он постарался избежать комментариев, так как речь шла о несовершеннолетних.