В ночь на 15 марта украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. Один из снарядов попал в частный дом, расположенный в Петровском районе города. К сожалению, в результате обстрела погибло три несовершеннолетних ребенка. Об этом в своем Телеграм-канале написал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Погибло трое детей – девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения», – сообщил Кулемзин.

По словам главы Донецкой Народной Республики, обстрел западной части города со стороны Вооруженных сил Украины был совершен около 4 часов утра. В результате прямого попадания в одни из частных домов и последующего возгорания погибли дети.

Напомним, что утром 15 мата украинские боевики обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня. Семь реактивных снарядов было уничтожено на подлете к городу средствами противовоздушной обороны. Однако также были зафиксированы прилеты в городе. В результате атаки со стороны ВСУ пострадало 2 человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.