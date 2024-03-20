Спасательные работы по поиску 13 шахтеров, пропавших на руднике «Пионер» в Амурской области, временно приостановлены из-за поступления грунтовых вод. Работы по вывозу завалов будут продолжены после откачки воды. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил представитель экстренных служб региона.

По его словам, рухнувший в шахте грунт вывозить на поверхность невозможно из-за обильно прибывающих грунтовых вод, поэтому спасательные работы были временно приостановлены. Вывоз грунта и работы по монтажу герметичных перемычек будут продолжены после откачки грунтовых вод.

Источник издания сообщил, что за прошедшие сутки удалось вывезти порядка 3 тысяч кубометров обрушившейся породы. При этом в шахте еще остается порядка 38 тысяч кубометров породы, которую необходимо вывезти на поверхность. Представитель экстренных служб заявил, что объем обрушений горной породы превысил первоначальную оценку в 9 раз.

В правительстве Амурской области заявили, что спасатели начали бурить скважину к месту предполагаемого нахождения шахтеров, чтобы установить с ними связь.