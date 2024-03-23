Глава администрации городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила о сообщениях террористического характера, которые приходят жителям Подмосковья с неизвестных номеров.

Она заявила, что такие сообщения с угрозами жизни людей присылают как взрослым, так и детям. Витушева призвала не распространять приведенную в них информацию.

«В настоящий момент с неизвестных телефонных номеров в личные сообщения жителям, а также родителям и даже детям поступают сообщения террористического характера, напрямую связанные с угрозой жизни и здоровью людей», — сообщила глава Истры в своем тг-канале.

В случае получения такого смс лучше всего заблокировать номер телефона отправителя. Также имеет смысл связаться с полицией по номеру 112 и сообщить о получении угроз.

Сейчас во всех школах и других учебных заведениях проводятся мероприятия, которые призваны обеспечить безопасность. Поэтому доверять нужно исключительно официальным данным, не беря во внимание рассылки неизвестных лиц.