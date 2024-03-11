Питерский главк МВД сообщил об открытии уголовного дела по факту гибели велосипедиста.

Фигуранты дела будут осуждены по статье 264 (часть третья) Уголовного кодекса РФ. О том, кто именно из водителей окажется на скамье подсудимых, не сообщается.

Известно, что велосипедист погиб 10 марта. Во время движения по Крестовскому проспекту, он пытался объезжать припаркованные автомобили. На одной из отрезков он врезался в неожиданно распахнувшуюся дверь Мерседес-Бенц. Из иномарки хотел выйти 38-летний водитель, пишет тг-канал Baza.

От удара велосипедист опрокинулся на проезжую часть – прямо под колеса Вольво. Водитель не успел среагировать на упавшего велосипедиста и переехал его. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли.