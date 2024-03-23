В Никополе Днепропетровской области прогремели сильные взрывы. Они повредили линию электропередач, а также объект городской инфраструктуры, заявил глава областного совета Николай Лукашук.

Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь, но отметил, что атака проводилась в ночь на 22 марта.

Помимо уже упомянутых целей, повреждены также два хозяйственных сооружения. Два других разрушены до основания взрывами, заявил политик.

Напомним, в ночь на 22 марта ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. 20 из них выведены из строя, еще несколько десятков получили серьезные повреждения, что привело к отключению энергии в отдельных населенных пунктах.

Румыния, Словакия и Польша в связи с этой атакой запустили процесс перекачки электроэнергии Украине, чтобы компенсировать потери.