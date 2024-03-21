Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о словах украинского секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, исказившего имя специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в нецензурной форме.

По словам Линь Цзянь, Пекину известно, что Киев дорожит отношениями с КНР и ценит работу Хуэя. Такое заявление Цзянь сделал на брифинге, отметив, что Китай занимает важное место в качестве посредника, который старается обеспечить мир в рамках украинского конфликта.

Напомним, что Алексей Данилов в прямом эфире на украинском телевидении, комментируя предложение Пекина о мирных переговорах Украины с Россией, в нецензурной форме исказил фамилию специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, сделав вид, что будто бы забыл его фамилию.