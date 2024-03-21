Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что не осведомлен о словах украинского секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, исказившего имя специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в нецензурной форме.
По словам Линь Цзянь, Пекину известно, что Киев дорожит отношениями с КНР и ценит работу Хуэя. Такое заявление Цзянь сделал на брифинге, отметив, что Китай занимает важное место в качестве посредника, который старается обеспечить мир в рамках украинского конфликта.
Напомним, что Алексей Данилов в прямом эфире на украинском телевидении, комментируя предложение Пекина о мирных переговорах Украины с Россией, в нецензурной форме исказил фамилию специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, сделав вид, что будто бы забыл его фамилию.
«Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х@и, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там, что они имеют право решать. Это будет решать народ Украины во главе с нашим президентом», – заявил Данилов.