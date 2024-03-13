Студенты «бауманки» создали для смартфона приложение, которое собирает и хранит персональные данные, а также помогает пользователю в поиске ответов на самые разные вопросы.

В беседе с «Известиями» студент Д. Меркулов рассказал, что новое мобильное приложение по сути является продвинутым цифровым ассистентом. Оно помогает понять, когда и в каком месте находился пользователь, с кем общался и даже что говорил в конкретном разговоре.

Приложение записывает аудио со смартфона с подключенной геолокацией, а затем автоматически пересылает данные нейросети. Та переводит аудио в текст и отправляет его на смартфон. Приложение не только «узнает» голос хозяина, но также распознает его эмоции. Эта функция позволяет определить степень продуктивности разговора. Приложение будет полезно не только репортерам, но также бизнесменам и забывчивым людям, пояснили разработчики.