Глава Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил о состоянии доставленных в медицинское учреждение пострадавших из-за теракта в Крокус Сити Холле.

Он отметил, что среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии и те, кто получил относительно легкие ранения. Они распределяются примерно 50 на 50 процентов.

Также Петриков добавил, что пациенты с легкими ранениями находятся в диагностическом отделении, а с серьезными травмами и прочими повреждениями – в реанимации.

Есть пострадавшие с весьма тяжелыми ожогами, которым пришлось сразу при поступлении делать хирургические операции.

Напомним, всех пострадавших в ходе теракта сразу направляли в институт Склифосовского на вертолетах. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян посетить донорские пункты, что станет проявлением сострадания к потерпевшим. Также она отметила, что все операции уже завершены, а из реанимации раненые переведены в обычные отделения.