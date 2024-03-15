Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров заявил, что между немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном возникают конфликтные ситуации из-за различных точек зрения по тем или иным вопросам. Несмотря на это, отношение лидеров двух стран все равно являются доверительными и дружественными.

«Шольц не считает такие понятия, как примирение или ссора, уместными. Верным является то, что он тесно, дружественно и доверительно работает с Макроном. Оба друг другу нравятся, но все равно существуют конфликты, где есть различные позиции», – заявил Хебештрайт.

Кроме того, Хебештрайт заявил, что основной задачей дипломатической политики все же является путь к определению общей позиции. В то же время спикер отметил, что несмотря на заявления президента Франции о возможной отправки войск на Украину, позиция Олафа Шольца в данном вопросе, является неизменной.