Центральные и северные регионы Украины должны быть готовы к существенному увеличению числа воздушных тревог. Об этом сообщили сразу несколько киевских СМИ.

Они указывают, что российские ВС стали чаще наносить ракетные удары, поэтому граждане страны не должны игнорировать сирену. Как только она начинает звучать, необходимо как можно скорее добраться до ближайшего укрытия.

Не исключено, что такое предупреждение сделано из-за использования российскими военными гиперзвуковых ракет «Циркон». Власти Одессы, к примеру, предупредили жителей области, что эти боезаряды преодолевают расстояние из Крыма до региона всего за одну минуту. За это время надо уже спрятаться в убежище.

Напомним, что ВС РФ не атакует гражданские объекты, а наносит удары исключительно по военным целям. Однако игнорировать тревоги действительно не стоит, так как украинская ПВО вполне может поразить жилой дом или объект гражданской инфраструктуры, как это произошло в Харькове.