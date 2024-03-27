Ракета украинской ПВО ударила по одному из гражданских объектов в Харькове, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он пояснил, что произошло это из-за внештатного срабатывания зенитно-ракетного комплекса западного производства.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке рассказал РИА Новости, что ВСУ оцепили весь жилой квартал, туда съехались автомобили экстренных служб. При этом предпринимаются необходимые меры, чтобы скрыть попадание западной противоракеты.

Напомним, ВС размещают зенитно-ракетные комплексы прямо в жилых кварталах, что приводит к «дружественному огню» и попаданиям по многоквартирным домам. При этом киевский режим обвиняет в этих атаках Россию, не желая признавать свою вину.

Ранее украинские власти заявили, что в распоряжении ПВО страны очень мало ЗРК, поэтому установить их за пределами населенных пунктов невозможно.