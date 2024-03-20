Украинский военнослужащий, оказавшийся в российском плену, рассказал, как военкомы или, как их принято официально на Украине, сотрудники ТЦК, скручивают прямо на улицах населенных пунктов мужчин и заталкивают их в автомобили. Военнослужащий ВСУ Олег Лепях отметил, что в ходе мобилизации на Украине сотрудники ТЦК проявляют себя в «наихудшем свете».

По словам пленного бойца, военкомы нарушают все права человека, когда насильно хватают в целях мобилизации мужчин в общественном транспорте и просто на улицах, что нередко сопровождается побоями. В дальнейшем участь у этих парней одна – их отправляют на фронт.

Лепях рассказал, что на фронт отправляют всех подряд, не разбираясь, годен человек или нет. Серьезные проблемы со здоровьем не являются препятствием. Им даже не предоставляют возможности подтвердить свои диагнозы соответствующими медицинскими документами.

Как рассказал военнопленный, его самого мобилизовали несмотря на проблемы с сердцем, варикоз и прочие хронические заболевания.