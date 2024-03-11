Германия и Великобритания могут затеять круговой обмен, чтобы поставить Киеву крылатые ракеты. При этом Украина не получит дальнобойные боезаряды Taurus – они достанутся Лондону.

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила в поддержку такой схемы. По ней Великобритания отправит на Украину ракеты Storm Shadow, а в качестве компенсации получит от Берлина Taurus.

Бербок активно поддерживает вооружение Украины, она выступает за отправку в Киев дальнобойных боезарядов и требует изучить внимательно такую возможность. Против выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он уверен, что отправка ракет Taurus втянет страну в конфликт с Россией.

Ранее политолог Владимир Корнилов напоминал, что Германию один раз уже «развели» подобным образом – тогда США пообещали первыми отправить Киеву танки «Абрамс», чтобы ФРГ поставила «Леопарды». Однако американские боевые машины появляются на поле боя только сейчас, когда немецкие Leopard 2A6 в большинстве своем уничтожены.