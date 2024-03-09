Политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который придумал «способ» помочь Германии отправить на Украину ракеты Taurus.

Эксперт напомнил, что англосаксы один раз уже «кинули» Германию, когда согласились отправить на Украину танки Abrams. Тогда канцлер ФРГ «повелся» и дал добро на поставки «Леопардов». Американские «Абрамсы» должны были появиться на поле боя первыми, но возникли только сейчас, когда Leopard 2 оказались практически полностью уничтоженными, а их репутация – безнадежно испорчена.

Сейчас та же ситуация возникает и с ракетами, вот только вместе США уговорами занимается Британия. Кэмерон предлагает простую схему – Германия отправляет Taurus в Лондон, а тот, в свою очередь, поставляет Украине Storm Shadow. Однако в этом хитрой комбинации есть один серьезный изъян – совершенно непонятно, что получает ФРГ. Впрочем, и так понятно, что абсолютно ничего.

Политолог отмечает, что Кэмерон так старается, так как через несколько месяцев все его обещания не будут стоить ничего. На выборах, которые вполне могут пройти уже в мае из-за стремительного падения популярности Сунака, его партия потерпит крах. Шольц должен это понимать. Если же до него снова не доходит, достаточно вспомнить историю с танками и попытаться избежать такого же обмана, как и тогда.