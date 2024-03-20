В боевых действиях на стороне украинской армии принимает участие порядка 50 наемников из Румынии и такое же количество граждан Молдавии. Об этом в своем материале сообщает румынская газета Ziarul de Iasi со ссылкой на заявление лидера группы наемников ВСУ Romanian Battlegroup Getica с позывным «Гетодак».

По словам лидера наемников, в рядах Вооруженных сил Украины находится около 50 граждан Румынии и примерно столько же молдаван. При этом не все они находятся на передовой, некоторые проходят службу в тылу. Значительная часть граждан Румынии принимают участие в боевых действиях в рядах подразделения Romanian Battlegroup Getica, а остальные служат в различных подразделениях Интернационального батальона ВСУ.

Наемник озвучил количество потерь среди румынских наемников. По его словам, на Украине во время боевых действий погиб всего один гражданин Румынии. Также «Гетодак» отметил, что из-за плохого оснащения его батальона, он решил обратиться с личными запросами к руководителям оружейных предприятий, в том числе и румынских, с просьбой предоставить на тестирование любые виды вооружений.