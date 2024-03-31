Торговая организация призвала своих членов не использовать тестовое изображение из Playboy

Фотография Лены Форсен (Сёдерберг) применяется в качестве эталонного изображения с 1970-х, но по недавнему заявлению американского Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), это фото нарушает современный кодекс этики. Источник: The Guardian.

Обрезанное до плеч эротическое фото с разворота журнала «Плейбой», на котором изображена шведская модель Лена Форсен, смотрящая на фотографа, изначально вряд ли предполагалось в качестве кадра для одного из самых воспроизводимых изображений за всю историю.

Не инклюзивное изображение

Вскоре после того, как фото 21-летней Форсен появилось в ноябрьском номере эротического журнала за 1972 год, оно было оцифровано Александром Савчуком, доцентом Калифорнийского университета, при помощи сканера, разрабатываемого для агентств печати. Савчуку и его коллегам-инженерам нужны были новые изображения для проверки алгоритмов обработки.

Намучившись с тестовыми телевизионными изображениями, американские инженеры обратились к развороту «Плейбоя», отстаивая свой выбор тем, что на этом фото показано лицо и разнообразие светлых и темных цветовых оттенков. К счастью, ограниченные возможности сканера того времени означали, что отсканировать удалось лишь верхние 12,7 см фотографии с разворота, и только обнаженное плечо Форсен намекало на эротический характер исходного изображения.

С того момента обрезанное по плечо фото модели «Плейбоя» стало стандартным эталонным изображением, использованным бесчисленное количество раз за более чем полувека для демонстрации достижений в технологии сжатия изображений, тестирования нового оборудования и ПО, а также для объяснения методов редактирования картинки.

Однако теперь дни тестирования по фотографии Лены Форсен (это изображение известно в инженерно-технических кругах, как «Лена» или «Lenna») могут быть сочтены. IEEE, крупная глобальная торговая организация, направил своим членам предупреждение против дальнейшего использования данного фото в своих научных статьях.

«Начиная с 1 апреля в новые рукописи больше не позволяется включать изображение Лены», – указал в своем заявлении Терри Бензел, вице-президент IEEE Computer Society.

Он процитировал предложение, принятое издательским советом группы, которое гласит: «Заявление IEEE о многообразии и поддерживающие его политики, такие как этический кодекс IEEE, говорят о приверженности IEEE продвижению инклюзивной и справедливой культуры, приветствующей всех. В соответствии с этой культурой и с учетом пожеланий объекта изображения, Лены Форсен, IEEE больше не будет принимать представленные документы, включающие изображение «Лены».

Неправильный имидж модели Playboy

Впрочем, IEEE стала не первой организацией, запрещающей использование Лены. В 2018-м научное издание Nature опубликовало собственный запрет, блокирующий использование привычной фотографии во всех своих исследовательских публикациях.

«Мы считаем, что история изображения Лены противоречит обширным усилиям по продвижению женщин, получающих высшее образование в области науки и техники, и поэтому решили утвердить эту политику», – сообщил журнал Nature в неподписанной редакционной статье.

Ранее называлось множество причин долговечности использования фото Лены Форсен, в том числе его «динамический диапазон», центральное местоположение человеческого лица, мельчайшие детали волос и перо в шляпке, которую она носит. Но еще в 1996 году уходящий на пенсию главред одного из изданий IEEE сделал заявление, объяснив, почему он не предпринимал никаких действий против использования данного фото: «изображение Лены – это изображение привлекательной женщины». Он также добавил: «Неудивительно, что исследовательское сообщество, занимающееся обработкой изображений (в основном мужское), тяготело к этому фото, находя его привлекательным».

Одной из организаций, которая могла бы в одно мгновение положить конец использованию образа Лены, но так и не сделала этого, был сам «Плейбой». В 1992-м редакция эротического журнала обратилась в одно академическое издание, прислав письмо с угрозами о принятии мер, но не стала развивать свою претензию. Спустя несколько лет представитель «Плейбоя» объяснил причину изменения редакционной позиции. «Мы решили, что нам следует использовать это фото, поскольку его популярность была феноменальной», – сообщил в 1997 году вице-президент Playboy.

Сама Лена Форсен также предлагала прекратить использование ее фото. В 2019 году она заявила, что «действительно гордится» этим снимком, и даже воссоздала тестовый кадр для издания Wired, назвавшего ее «покровительницей JPEG» (см. изображение выше). Но позже в том же году, появившись в документальном фильме «Потеря Лены», она возглавила последнюю попытку побудить компьютерщиков двигаться дальше.

«Я давно ушла из модельного бизнеса», – заявила Форсен (сейчас ей 72 года) в этой документалке. «И моему фото тоже пора покинуть технологическую сферу. Мы можем сделать это простое изменение сегодня, и оно приведет к долгосрочным изменениям завтра. Давай пообещаем друг другу потерять меня».