Группа ученых из Левенского университета разработала новый метод на основе искусственного интеллекта (ИИ) для создания уникальных вкусов алкогольных и безалкогольных сортов бельгийского пива. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

Группа исследователей под руководством Кевина Верстрепена систематизировала с помощью ИИ более 200 химических характеристик 250 сортов пива на 22 категории. После этого данные сопоставили с описательными сенсорными профилями, составленными группой экспертов, и обогатили данными из онлайн-базы RateBeer, в которой содержится более 180 тысяч отзывов.

Ученые обучили ИИ прогнозировать отзывы потребителей и будущий вкус напитка по химическому составу пива. В результате эксперимента было улучшено несколько существующих сортов пива, получивших более высокую оценку после дегустации их группой опытных экспертов.

Поэтому исследователи надеются, что их разработка позволит производителям пива создавать новые сорта и вкусы пива более эффективно и с меньшими затратами.