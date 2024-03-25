Один из обвиняемых в совершении терракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни был в Турции за месяц до событий в Москве. На его страничке в известной социальной сети обнаружено 8 снимков, сделанных в Стамбуле.

Фотографии Шамсидин сделал 23 февраля. На некоторых даже есть указание геолокации – Аксарай, Стамбул. На фото изображен сам Фаридуни, местные достопримечательности, еда.

Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на неназванный источник, двое обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» могли быть завербованы во время своей поездки в Турцию. А вот другие террористы, по всей вероятности, получили инструкции уже на территории России.

Во время допроса, Шамсидин Фаридуни рассказал, что прибыл на территорию Российской Федерации из Турции 4 марта.

Известно, что Шамсидину Фаридуни 25 лет. У него есть жена и восьмимесячный ребенок.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Несколько вооруженных мужчин открыли стрельбу по находящимся в фойе и зале людям, а затем подожгли здание. В результате трагедии много погибших и пострадавших. Все исполнители теракта уже задержаны правоохранителями и переданы под суд.