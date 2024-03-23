В Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева появились первые кадры, сделанные внутри Крокус Сити Холла, пострадавшего из-за жестокого теракта.

На них видно, что до зрительного зала практически невозможно добраться из-за обвалившихся металлоконструкций. Второй этаж выгорел дотла. Также сильно обгорели амфитеатр и вход в партер.

На фото также запечатлены обгоревшие элементы здания и ситуация вокруг него. На улице можно заметить огромное количество осколков от выбитых стекол.

Напомним, ранее Воробьев заявил, что пожар в Крокус Сити Холле практически потушен. Но спасатели все еще продолжают проливать конструкции, чтобы избежать повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что один из посетителей сумел обезоружить террориста, чем спас десятки людей от верной гибели.