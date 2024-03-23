61-летняя Елена, которая во время теракта в Крокус Сити Холле находилась в бельэтаже вместе со знакомым мужчиной и дочерью, рассказала об одном из зрителей, спасшем жизнь десяткам человек, передает тг-канал Baza.

Женщина сообщила, что сперва приняла выстрелы за фейерверк. Однако когда ситуация прояснилась, зрители начали бежать в сторону сцены к запасному выходу. Там находился один из террористов, который просто стрелял по всем подряд, кто пытался выйти из зала.

В какой-то момент неизвестный мужчина набросился на преступника и отобрал у него автомат. После этого он ударил террориста, отключив его. Благодаря этому героическому поступку из здания смогли выйти десятки человек. Елена отметила, что ничего не знает о дальнейшей судьбе мужчины.

Напомним, по последней информации количество погибших в результате теракта достигло 70 человек.