Артистка Виктория Тарасова, известная по сериалам «Глухарь», «Карпов» и «Пятницкий», прокомментировала похождения звезды «Слова пацана» Никиты Кологривого в Новосибирске.

Она отметила, что Кологривый, пытавшийся приставать к сотруднице кафе, а также устроивший дебош, находясь в нетрезвом состоянии, возмутил всю актерскую среду. Кроме того, его действия очень не понравились бойцам ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

«Они его с радостью ждут на Донбассе на перевоспитание. Я готова лично отвезти его туда. Возмущение военных понять можно. Они говорят: “Лучше бы приехал к нам, чем там морду бить. Тут бы набил”. Там есть, кому, вы же понимаете», – приводит слова Тарасовой издание «МК».

Также актриса назвала Кологривого хорошим парнем, который свернул куда-то не туда. По ее словам, вместо пьяных дебошей, он мог бы помочь ей отправить очередной гуманитарный груз на Донбасс. После этого было бы не до драк и алкоголя.

Виктория Тарасова часто бывает на Донбассе, встречается с бойцами и доставляет для них различные грузы. Она является одной из любимиц военнослужащих ВС РФ.