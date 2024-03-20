Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый укусил за ногу официантку новосибирского ресторана Tangiers Lounge. Произошло это после отказа девушки вступить с актером в интимную близость.
«КП-Новосибирск» со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что на артиста написали заявление. Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств дела с устроенным Кологривым дебошем.
В управлении МВД по Новосибирской области сообщили, что по результатам проверки будет приниматься решение по инциденту.
«На видео с камер хорошо видно, как он себя вел. Все были в шоке, честно говоря. Как такового ущерба от его действий заведению не причинено, уронил пару тарелок. Охраны у нас нет, мы вызвали ее по телефону. Пока она была в пути, актера увели из бара его друзья», — рассказал о Кологривом один из владельцев заведения.