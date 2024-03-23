Стали известны предполагаемые террористы, устроившие стрельбу и пожар в «Крокус Сити Холле», сообщает Телеграм-канал BAZA. Отмечается, что силовики остановили в Брянской области автомобиль, проходивший по ориентировке в качестве предполагаемого средства передвижения террористов, устроивших бойню в «Крокус Сити Холле». В машине находилось четыре человека. Двоих правоохранителям удалось задержать. Подозреваемые были задержаны недалеко от поселка Теплый, в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной.

Как сообщают авторы ТГ BAZA, по всем полицейским отделениям Центрального федерального округа были разосланы ориентировки на лиц, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Все подозреваемые являются гражданами Таджикистана.

Согласно ориентировке, в розыске следующие лица: Насридинов Махмадрасул, 37 лет, Исмонов Ривожидин, 51 год, Сафолзода Шохинджонн, 21 год, Назаров Рустам, 29 лет.