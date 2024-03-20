Военнослужащий ВС РФ с позывным «Колючий» получил государственную награду – орден Мужества. Он спас жизнь командиру уже легендарного танка «Алеша» Александру Левакову еще до известного боя, в котором прославился экипаж боевой машины, рассказали в Минобороны России.

По словам Сергея Соленова, он познакомился в Леваковым в тылу и тогда не знал, что он является командиром танка. «Колючий» присоединился к группе военнослужащих, отправляющихся на передний край. Уже там он обратил внимание, что Леваков постоянно проявляет заботу о подчиненных и сам ходит между позициями.

В одном из таких выходов они вместе с командиром «Алеши» попали под удар квадрокоптера ВСУ, сбросившего гранату. «Колючий» закрыл Левакова собой и спас ему жизнь. Оба военнослужащих оказались ранены, но выжили.