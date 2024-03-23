Спасшиеся при теракте в «Крокус Сити Холле» делятся с репортерами деталями пережитого ужаса. Многие сообщают, что среди находившихся в концертном зале не было давки, паники, толкотни. Люди, напротив, проявляли взаимовыручку, поддержку и даже героизм.

В беседе с ТАСС девушка Маргарина сообщила, что после стрельбы никто не начал толкаться, чтобы выбраться первым. Другая спасшаяся сообщила, что выбралась лишь благодаря незнакомому юноше. Она уже решила, что погибнет, перевела матери деньги на содержание детей, как вдруг незнакомый парень сказал, что попробует всех вывести. Они шли в полной темноте, держась за его свитер и одежду друг друга. В итоге вся группа спаслась.

Другой очевидец сообщил, что они оказались заблокированы в каком-то коридоре. Тогда мужчины покрепче начали выламывать запертую дверь. Кто-то быстро нашел пожарный топор, которым разбили замок.

Еще одна женщина сообщила, что незнакомый мужчина атаковал террориста, повалил его и начал бить отобранным автоматом. Это позволило десяткам людей избежать расстрела и спастись.