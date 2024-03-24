Один из сотрудников службы безопасности концертного зада «Крокус Сити Холл» по имени Алексей Осанушков рассказал в беседе с журналистами, как ему удалось спасти от террористов более ста человек.

По его словам, во время атаки террористов он находился на своем привычном рабочем месте, около рамок на входе. Боевики открыли огонь по людям сразу, как вошли в помещение. Его товарища убили первой автоматной очередью, большая часть людей побежала врассыпную, а некоторые просто садились на пол и обнимали головы руками.

«Началось очень всё внезапно, атака была подготовлена заранее 100%. … Террористы стали в толпу стрелять со спины», – вспоминает Осанушков.

Охранник отметил, что повел за собой около ста человек и закрыл их в одном из подсобных помещений комплекса, чтобы террористы не смогли ворваться к ним. Когда по зданию начал распространяться дым, то решил выводить людей на улицу через подвальные помещения.