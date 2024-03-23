Экс-советник президента Украины Олег Соскин сообщил о растерянности Владимира Зеленского после массированных ударов ВС РФ по энергосистеме. Он отметил, что глава государства пребывает в шоке от этой атаки.

«Мы видим, что Зеленский находится в шоке. Возможно он даже растерялся — он и его окружение», — пояснил политик.

Он также призвал украинцев быть готовыми к продолжению подобных ударов. ВС РФ не станут останавливаться и будут уничтожать военную и энергетическую инфраструктуру Украины.

Это понимают и западные политики, которые стали все чаще наведываться в Киев. Делают они это не просто так. Соскин уверен, что иностранные лидеры склоняют Зеленского к переговорам с Россией. Однако он упрямо стоит на своем, отказываясь от дипломатического урегулирования конфликта.