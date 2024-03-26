Соседи одного из задержанных подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», 25-летнего Шамсидина Фаридуни побеседовали с журналистами, побывавшими возле квартиры преступника. По словам местных жителей, самого Фаридуни они не встречали, но видели, по всей вероятности, его супругу с тремя детьми. Всем малолетним детям на вид не более семи лет.

Стоит отметить, что перед обыском квартиры, в которой проживал Фаридуни, всех жильцов соседних квартир правоохранители эвакуировали. Это делалось с целью избежание возможных жертв в случае нахождения в жилище подозреваемого возможных сообщников или взрывчатых веществ.

Кроме того, одна из жительниц Подольска узнала Шамсидина Фаридуни, оскорбившего ее и угрожавшего расправой. Как рассказала жительница микрорайона Климовск, весной 2023 года она гуляла с собакой, когда Фаридуни чуть ли не наехал на нее на автомобиле. По словам женщины, он сидел за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Фаридуни начал оскорблять женщину нецензурной лексикой и пытался напугать ее попыткой наездом своим авто. Женщина отметила, что написала на него заявление в полицию, однако правоохранители тогда его не нашли.