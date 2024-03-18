Криптовалюта Solana оправдала большой интерес инвесторов и вошла в лучшую четверку по рыночной капитализации, сообщает РБК. Цена одной монеты превысила 200 долларов США.

Solana в настоящий момент является одной из наиболее масштабируемых и быстрых блокчейн-сетей благодаря способности обрабатывать в секунду 65 тысяч транзакций. При этом комиссия сети очень низкая.

Подобные возможности позволяют открывать новые горизонты для создания децентрализованных приложений. Также на Solana можно разрабатывать уникальные решения, работать над инновациями.

Рост Solana привлекает к монете все больше пользователей, стимулирует приток капитала. Это дает возможность надеяться на успешное дальнейшее развитие данной блокчейн-платформы.

По мнению экспертов, потенциальные возможности Solana в будущем могут позволить ей обойти Ethereum – вторую по рыночной капитализации валюту после Биткоина.