Секс-скандал в Первоуральске с участием 11-летней девочки стал причиной для возбуждения уголовного дела. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что заявление написала мать одного из восьмиклассников, найдя в его телефоне видео группового секса со школьницей.

Информацию о возбуждении уголовного дела прокомментировал юрист Георгий Краснов. Он отметил, что сейчас старшеклассники обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней. Но если будет доказано, что она была инициатором группового секса, то парни смогут избежать уголовной ответственности.

Для этого нужно провести экспертизу, чтобы выяснить, имела ли девочка интимную близость до этого инцидента. Кроме того, хотя закон признает детей младше 12 лет беспомощными, они все же способны осознавать свои действия.

Всего в оргии участвовали трое подростков. Также имеется информация, что изначально школьница пригласила пятерых старшеклассников, но двое быстро ушли.