Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила огромную благодарность российским бойцам, расстрелявшим машину с террористами, которые утроили бойню в «Крокус Сити Холле». Кроме того, журналистка пообещала помочь бойцам в любом плане, в том числе и в финансовом. Соответствующий пост она опубликовала в официальном Телеграм-канале.

«Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем! Низкий вам поклон!» – написала Симоньян.

Согласно сообщению Телеграм-канала Mash, по данным на 14:00 23 марта, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 143 человек. Ранее сообщалось, что число погибших достигло 60-ти человек. Еще более сотни раненных находятся в медучреждениях, среди которых 61 человек – в тяжелом состоянии. Среди погибших и раненных есть дети. Подозреваемые в совершении теракта задержаны силовиками.