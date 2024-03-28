Российские военнослужащие обнаружили на брошенных украинскими бойцами позициях в районе Новомихайловки военные билеты, в которых присутствовали отметки о пройденной в Великобритании военной подготовки. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Белый».

По словам командира, бежавшие с позиций в Новомихайловке украинские военнослужащие проходили двухмесячные курсы военной подготовки на полигонах Великобритании. Соответствующие отметки в оставленных украинскими бойцами на позициях военных билетах были обнаружены российскими военнослужащими.

Однако полученные в западных странах украинскими бойцами навыки никак не помогли им удержать позиции в Новомихайловке под натиском российской армии. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил оставление украинскими солдатами позиций в центре населенного пункта Новомихайловка, расположенного в окрестностях Угледара.