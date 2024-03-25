За несколько недель до ужасного теракта в «Крокус Сити Холле» 16-летний сотрудник концертного зала по имени Александр встречался с одним из террористов. Звукозапись рассказа сотрудника «Крокус» о встрече с боевиком была опубликована авторами Телеграм-канала SHOT.

«Он плохо говорил по-русски и спрашивал, что где находится, просто ходил по фойе, осматривался», – вспомнил Александр.

По его словам, 7 марта он работал возле эскалатора, чтобы помогать людям находить дорогу в гардеробную и зрительный зал. Однако одного посетителя Александр запомнил хорошо, поскольку он несколько раз подходил к нему и пытался что-то спросить. Но мужчину было очень трудно понять, поскольку он очень плохо разговаривал на русском языке. Поэтому Александр жестами объяснил ему, что сначала необходимо сдать верхнюю одежду в гардероб, а потом можно будет пройти в концертный зал.

Когда в Сети появились фотографии террористов, напавших 22 марта на посетителей «Крокус Сити Холла», то Александр сразу узнал одного из них. Им оказался задержанный боевик Шамсидин Фаридуни.