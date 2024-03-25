Женщина, заявившая о бомбе в вылетевшем из Москвы самолете, объяснила свой поступок. Подробности произошедшего инцидента публикуют авторы Телеграм-канала SHOT со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что 56-летняя пассажирка авиарейса, следовавшего из Москвы в Ереван, Янина В. хотела привлечь к себе внимание бортпроводника. По словам женщины, она хотела, чтобы бортпроводник помог ей выключить ее телефон, поскольку он завис и она не могла сделать это самостоятельно. Однако член экипажа проигнорировал просьбу женщины и тогда она заявила, что в ее телефоне может находится взрывное устройство.

Данная фраза очень сильно напугала сидящих рядом пассажиров, поэтому вылет отложили до проверки самолета на наличие взрывчатки. В итоге женщину задержали, но в ее багаже бомбы обнаружено не было. Оказалось, что женщина имеет двойное гражданство – Российской Федерации и Кипра. Она постоянно живет на Кипре, а в Москву прилетала, чтобы навестить своих родственников.